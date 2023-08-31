Глава МИД Великобритании выступает за прагматичные отношения с Китаем

Великобритания выступает за прагматичные отношения с Китаем, но замалчивать сложные вопросы не намерена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, который находится в Пекине с визитом, сообщил в заявлении, записанном для британского телевидения.

"Мы реалистично подходим к тем областям, в которых у нас есть фундаментальные разногласия с Китаем, и мы поднимем эти вопросы, когда мы встретимся", - приводит слова главы Форин оффиса агентство Reuters. Клеверли стал первым главой британского МИД, который посетил КНР за последние пять лет.

"Но я думаю, что также важно признать, что мы нуждаемся в прагматичных, разумных рабочих отношениях с Китаем из-за вопросов, которые касаются всех нас на планете", - добавил Клеверли. В преддверии поездки глава МИД сообщил, что среди прочего хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата. Он высказал при этом уверенность, что подобные вопросы не могут быть решены без Китая.

Клеверли уже провел в среду встречу с вице-председателем КНР Хань Чжэном, в программе однодневной поездки также переговоры с главой МИД КНР Ван И.

"Это важная, большая, влиятельная и сложная страна, и поэтому наши отношения с Китаем неизбежно будут такими же непростыми и сложными", - отметил британский министр.

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