https://news.day.az/world/1593653.html Наводнения в Иране - десятки пострадавших
По данным иранских СМИ, наводнение причинило серьезный ущерб самому городу и окрестным деревням - повреждены дома, транспортные средства, из-за дождя и камнепада заблокированы дороги.
Наводнения в Иране - десятки пострадавших
Около 40 человек пострадали в результате наводнения в городе Ахар на северо-западе Ирана, сообщил глава службы скорой помощи Ирана Джафар Миадфар.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
"В результате наводнения в Ахаре пострадали 39 человек, один человек доставлен в хирургическое отделение, остальные выписаны после оказания им медицинской помощи", - сказал Миадфар.
По данным иранских СМИ, наводнение причинило серьезный ущерб самому городу и окрестным деревням - повреждены дома, транспортные средства, из-за дождя и камнепада заблокированы дороги.
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