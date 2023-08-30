Наводнения в Иране

Около 40 человек пострадали в результате наводнения в городе Ахар на северо-западе Ирана, сообщил глава службы скорой помощи Ирана Джафар Миадфар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"В результате наводнения в Ахаре пострадали 39 человек, один человек доставлен в хирургическое отделение, остальные выписаны после оказания им медицинской помощи", - сказал Миадфар.

По данным иранских СМИ, наводнение причинило серьезный ущерб самому городу и окрестным деревням - повреждены дома, транспортные средства, из-за дождя и камнепада заблокированы дороги.

