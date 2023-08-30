Мятежники арестовали президента Габона
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в африканской стране.
Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", - говорится в коммюнике военных, зачитанном по телевидению. В нем сообщается, что один из сыновей главы государства арестован "за государственную измену".
Ранее военные объявили, что распустили все государственные органы и создали комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял на себя всю полноту власти в Габоне.
Ранее мы писали о том, что главы МИД стран ЕС обсудят переворот в Габоне.
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