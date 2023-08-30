https://news.day.az/world/1593691.html Кремль на днях официально сообщит о сроках визита Эрдогана в Россию
Кремль на днях официально сообщит о сроках визита Эрдогана в Россию
Москва вскоре сделает официальное заявление о сроках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков.
"Встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро, в России. И буквально на днях мы дадим официальное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидать переговоров российского и турецкого лидеров.
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