Личные вещи принцессы Дианы выставят на аукционе

Вещи принцессы Дианы продадут на аукционе в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ожидается, что наибольшую сумму принесет красное платье, созданное Брюсом Олдфилдом, поскольку королевская особа надевала его несколько раз, в частности, на премьеру фильма "Горячие кадры" в Лондоне.

Другие личные вещи принцессы, а также связанные с монаршей семьей, представленные на аукционе, - это письмо королевы Виктории, а также ее чайник и подарочный пакет, представленный гостям на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке. Аукцион пройдет с 6 по 8 сентября в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.