https://news.day.az/world/1593732.html Личные вещи принцессы Дианы выставят на аукционе - ВИДЕО
Личные вещи принцессы Дианы выставят на аукционе - ВИДЕО
Вещи принцессы Дианы продадут на аукционе в Калифорнии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ожидается, что наибольшую сумму принесет красное платье, созданное Брюсом Олдфилдом, поскольку королевская особа надевала его несколько раз, в частности, на премьеру фильма "Горячие кадры" в Лондоне.
Другие личные вещи принцессы, а также связанные с монаршей семьей, представленные на аукционе, - это письмо королевы Виктории, а также ее чайник и подарочный пакет, представленный гостям на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке. Аукцион пройдет с 6 по 8 сентября в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.
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