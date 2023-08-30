Таджикистан пригласили на саммит стран Центральной Азии и США

Таджикистан получил приглашение на встречу в формате С5+1 с лидерами стран Центральной Азии и США, однако решение по нему пока не принято, сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел республики Содик Имоми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается встречи, которая намечается в Соединенных Штатах, то да, мы получили соответствующее приглашение, оно находится на рассмотрении, решение пока не принято", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

14-15 сентября в Душанбе также состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Замглавы МИД отметил, что участие международных организаций в ней не планируется.

"Участие других международных организаций, за исключением Организации Объединенных Наций (ООН), на мероприятиях не предусматривается. Что касается ООН, мы рассчитываем, что будет послание генерального секретаря ООН и его презентует на консультативной встрече специальный посланник генерального секретаря, являющийся также главой регионального офиса по превентивной дипломатии", - сказал Имоми.

Ранее в МИД Таджикистана сообщали, что 22 августа министр Сироджиддин Мухриддин встретился с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом в Душанбе. Участники встречи обсудили двусторонние отношения.

23 августа в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева сообщили, что в ходе визита Питерса в Казахстан глава государства получил приглашение от президента США Джо Байдена на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США.