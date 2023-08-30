Кризис здравоохранения во Франции

В городе Альби французского департамента Тарн несколько врачей, уже вышедших на пенсию, открыли практику, чтобы решить проблему нехватки специалистов в их регионе.

Однако острая нехватка врачей ощущается не только во многих районах департамента Тарн. По данным Сената Франции, проблема широко распространена по всей стране: 11 процентов французов не имеют своего врача-терапевта, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники.

Согласно результатам исследования, проведенного правительством, пик нехватки врачей во Франции придется на следующий год, а стабилизация ситуации ожидается только к 2030 году.

Сами специалисты считают, что кризис возник из-за сочетания нескольких факторов. По их мнению, сейчас на пенсию выходит поколение бэби-бумеров 1970-х годов, и им зачастую нет замены. Кроме того, молодые врачи требуют лучших условий и не стремятся работать по 70 с лишним часов шесть дней в неделю.