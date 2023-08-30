В Великобритании раскритиковали визит главы МИД в Китай

В правительстве Великобритании раскритиковали поездку главы Министерства иностранных дел Джеймса Клеверли в Китай. Это связано с тем, что ряд чиновников хотят ужесточения политики в адрес Пекина и признания КНР угрозой национальной безопасности страны, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отмечает, что Клеверли стал первым высокопоставленным министром Великобритании за пять лет, посетившим Китай. Однако по мнению ряда законодателей из Консервативной партии, поездка демонстрирует слабость Лондона.

Так, консерватор, пожелавший сохранить анонимность, заявил Reuters, что не понимает, в чем заключается "польза" от поездки Клеверли.

"Мы должны проявлять твердость по отношению к Китаю, но выглядит наоборот", - сказал собеседник агентства.

"Британское правительство находится под давлением со стороны нескольких законодателей, в том числе бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которые хотят, чтобы Лондон ужесточил свою политику в отношении Китая и объявил страну угрозой национальной безопасности Великобритании", - отмечается в материале.

До этого глава МИД КНР Ван И призвал британского коллегу объединиться для решения глобальных проблем. По его словам, Китай готов поддерживать стратегическое сотрудничество с британской стороной и укреплять взаимное доверие.