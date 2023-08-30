https://news.day.az/world/1593804.html Турция внимательно следит за развитием ситуации в Габоне
Турция внимательно следит за развитием ситуации в Габоне
Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за развитием событий в Габоне.
Как передает Day.Az, об этом говорится в среду в заявлении министерства.
"Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Турция желает восстановления мира и стабильности в стране", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Габоне группа военных объявила о захвате власти в стране.
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