Турция внимательно следит за развитием ситуации в Габоне

Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за развитием событий в Габоне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в среду в заявлении министерства.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Турция желает восстановления мира и стабильности в стране", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Габоне группа военных объявила о захвате власти в стране.