https://news.day.az/world/1593807.html Французы сказали, кого хотели бы видеть президентом вместо Макрона
Французы сказали, кого хотели бы видеть президентом вместо Макрона
По данным опроса телеканала BFM TV стало известно, что французы хотят видеть в качестве приемника президента страны Эммануэля Макрона бывшего премьер-министра Франции, мэра города Гавр Эдуарда Филиппа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по мнению 31% граждан, он является оптимальным вариантом в качестве президента после завершения полномочий Макрона в 2027 году.
Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%).
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