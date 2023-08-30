Ирак остался практически без запасов воды

Советник Министерства водных ресурсов Ирака Хаха Дараа заявил, что показатели запасов воды в стране достигли самых низких значений за историю существования ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Iraqi News Agency.

По его словам, Ирак находится на грани серьезного водного дефицита.

"Показатели запасов воды в водохранилищах и плотинах являются самыми низкими за всю историю существования Министерства водных ресурсов", - заявил советник ведомства.