https://news.day.az/world/1593827.html Генсек ООН осудил попытку переворота в Габоне
Генсек ООН осудил попытку переворота в Габоне
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил попытку переворота в Габоне и призывает все стороны решить проблему мирным путем.
Как передает Day.Az, об этом заявил в среду во время брифинга официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь внимательно следит за событиями в Габоне", - сказал он.
По его словам, Гутерриш призвал все вовлеченные стороны проявить сдержанность, принять участие в инклюзивном и конструктивном диалоге, а также обеспечить соблюдение прав человека и правовых норм.
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