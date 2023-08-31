Военные Нигера дали французским войскам срок покинуть страну

Национальный совет спасения родины (НССР), сформированный мятежниками в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики до 3 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, представитель НССР напомнил, что Франции было отведено 30 дней на то, чтобы вывести свои вооруженные силы с территории страны. Этот срок истекает 3 сентября.

Среди населения Нигера растет недовольство присутствием в республике французских военных, указывает канал. По информации Sky News Arabia, в стране звучат призывы к властям перекрыть французским военным, дислоцированным на базе в Ниамее, доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть Нигер.

Ранее в среду телеканал Al Hadath сообщил, что мятежники объявили о приостановке действия договора о военном присутствии ВС Франции на территории африканского государства.

25 августа военные, которые в конце июля устроили в Нигере государственный переворот и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что путчисты не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают "исключительно законные власти Нигера".

По данным канала Al Arabiya, 27 августа сторонники военных провели демонстрацию у французской военной базы в столице Нигера. Протестующие потребовали от Франции покинуть территорию республики. С истечением срока, отведенного послу Франции, мятежники до сих пор не приняли каких-либо мер в отношении французского дипломатического представительства, отмечает Sky News Arabia.