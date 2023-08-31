Эрдоган сказал, когда национальный боевой истребитель Турции будет готов к полету

Национальный боевой истребитель Турции KAAN будет готов к полету до конца 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал в среду Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также по словам Эрдогана, Турция в скором времени станет экспортером систем противовоздушной обороны.

"Скоро мы будем продавать свои системы ПВО тем, кто отказывался продавать нам их под разными предлогами", - добавил он.