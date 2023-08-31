https://news.day.az/world/1593832.html Эрдоган сказал, когда национальный боевой истребитель Турции будет готов к полету
Эрдоган сказал, когда национальный боевой истребитель Турции будет готов к полету
Национальный боевой истребитель Турции KAAN будет готов к полету до конца 2023 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал в среду Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Также по словам Эрдогана, Турция в скором времени станет экспортером систем противовоздушной обороны.
"Скоро мы будем продавать свои системы ПВО тем, кто отказывался продавать нам их под разными предлогами", - добавил он.
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