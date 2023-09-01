https://news.day.az/world/1593863.html В Сети появились кадры извержения вулкана Fuego в Центральной Америке - ВИДЕО
В Сети появились кадры извержения вулкана Fuego в Центральной Америке - ВИДЕО
Кадры с извержением вулкана Fuego, которые сняли на дрон, появились в Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, вулкан Fuego называют самым активным в Центральной Америке. В 2018 году выброс пепла затронул 1,7 млн жителей Гватемалы, всего в стране проживают 16,6 млн человек.
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