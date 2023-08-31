https://news.day.az/world/1593870.html Си Цзиньпин не примет участие на саммите G20 - СМИ
Си Цзиньпин не примет участие на саммите G20 - СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки" в Индию, который должен состояться на следующей неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
По данным его источников среди официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что страну на мероприятии в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Информация о причинах возможного отсутствия китайского лидера на саммите не приводится.
Ранее мы писали о том, что в Китае выступили против политизации США экономических связей с КНР.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре