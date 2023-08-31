Си Цзиньпин не примет участие на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки" в Индию, который должен состояться на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источников среди официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что страну на мероприятии в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Информация о причинах возможного отсутствия китайского лидера на саммите не приводится.

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