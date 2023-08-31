Ким Чен Ын ознакомился с учениями армии, подразумевающими захват Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планом учений Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), который подразумевает "отражение внезапного нападения, переход к контрнаступлению и захват всей территории южной части страны".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер страны 29 августа посетил пункт управления учениями Генштаба КНА и ознакомился с ходом всеармейских командно-штабных учений. Они были организованы в тот день в ответ на "опасные, провокационные крупномасштабные маневры" США и Республики Корея, на которых отрабатывается сценарий "тотальной войны с КНДР".

Генерального секретаря Трудовой партии Кореи сопровождали министр обороны Кан Сун Нам и маршал КНА Пак Чон Чхон. Его встретили начальники Генерального штаба и Главного разведывательного управления КНА.

"Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с планом штаба по учениям, который выдвигал как общую цель отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны", - пишет ЦТАК. Руководитель народной республики также проверил операционные документы Генштаба, включая план использования фронтовых и стратегических резервных артиллерийских частей, план формирования фронта в тылу врага, концепцию срыва вступления иностранных вооруженных сил в боевые действия.

Кроме того, агентство указывает, что в ответ на инструкции Ким Чен Ына по усилению учений командиры КНА показали готовность ускорить подготовку к войне, разгромить противника и "установить контроль над всей территорией южной части страны, если будет получен приказ" лидера КНДР.

Ранее мы писали о том, что Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны.