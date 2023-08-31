Министр обороны Великобритании ушел в отставку

Бен Уоллес ушел с поста министра обороны Великобритании, который занимал с июля 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его прошение об отставке на имя премьер-министра страны Риши Сунака было опубликовано на сайте правительства.

Еще в июле Уоллес заявил о том, что намерен покинуть кабмин в ходе очередных перестановок, запланированных Сунаком. Тогда министр отметил, что устал от политики. В своем письме он повторил, что хочет посвятить время тем сферам жизни, которыми пренебрегал из-за крайней занятости, и "открыть для себя новые возможности".

"Министерство обороны встало на путь к тому, чтобы снова стать структурой мирового класса, где служат лучшие в мире люди", - написал Уоллес, подчеркнув, что гордится тем, что за годы его работы ведомство стало более современным и лучше финансируется. "Знаю, что вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные, и на вооруженных силах экономили. Я искренне верю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно. Мы оба (с Сунаком - прим.) считаем, что пришло время инвестировать [в оборону]", - добавил он.