Никаких проблем в ходе сброса обработанной и разбавленной воды с АЭС «Фукусима дай-ити» не возникло

Компания-оператор поврежденной атомной электростанции "Фукусима дай-ити" заявила, что по состоянию на четверг, по прошествии недели с начала сброса в океан обработанной и разбавленной воды с данной АЭС, никаких проблем в процессе сброса не возникло.

На этой АЭС произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах после землетрясения и цунами 2011 года. Вода, которую использовали для охлаждения расплавившегося топлива на АЭС, смешивалась с дождевыми и подземными водами.

Скопившаяся вода проходит обработку и хранится более чем в тысяче цистерн на территории АЭС.

Как сообщает Day.Az, в результате обработки из воды удаляется большинство радиоактивных веществ, однако в ней по-прежнему содержится тритий.

Компания Токио Дэнрёку разбавляет обработанную воду перед тем, как сбросить ее в океан, для того, чтобы снизить концентрацию трития приблизительно до одной седьмой уровня, предусмотренного инструкциями Всемирной организации здравоохранения в качестве критерия для питьевой воды.

По сообщению компании, никаких проблем с оборудованием, предназначенным для сброса воды и других работ, не возникло. Компания отметила, что ежедневно около 450 тонн обработанной воды смешивается перед сбросом в океан с морской водой, объем которой более чем в 700 раз превосходит эту величину. По словам представителей компании, по состоянию на среду она произвела сброс более 2.900 тонн обработанной воды.

С начала сброса компания Токио Дэнрёку ежедневно осуществляет сбор проб воды в океане в пределах 3 километров от АЭС для того, чтобы контролировать уровни содержания трития. Она сообщила, что содержание трития в пробах ниже обнаруживаемого уровня в 10 беккерелей на литр.

Концентрация трития также оказалась ниже выявляемого уровня в ходе мониторинга морской воды, осуществляемого Министерством по делам окружающей среды Японии и администрацией префектуры Фукусима, а также по итогам выполняемой Управлением по делам рыболовства проверки рыбы, выловленной в водах вблизи АЭС.