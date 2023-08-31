Пожар в Йоханнесбурге, десятки погибших

Сгорело заброшенное здание, в котором обитали бездомные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, более 60 человек, в том числе по крайней мере один ребёнок, стали жертвами пожара в южноафриканском Йоханнесбурге. В ночь на четверг там загорелось пятиэтажное здание. Дом был заброшенным, но там незаконно проживали более 200 бездомных. Более 40 человек доставлены в больницы.

Пламя удалось потушить за несколько часов. Но поиски людей в здании ещё продолжаются. Причины возгорания пока неизвестны.