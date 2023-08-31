Глава МИД Люксембурга признал провал политики ЕС в отношении Африки

Политика Евросоюза в отношении Африки провалилась, и Брюссель продолжает терпеть неудачи, поскольку предъявляет слишком много требований к странам континента и мало дает им взамен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

"Она (политика ЕС - прим.) провалилась и продолжает идти не по плану. <...> Мы должны снова начать диалог с Африкой, при этом нужно, чтобы ее представители понимали, что мы не только от них чего-то хотим, но можем что-то предложить", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2015 году на пике кризиса беженцев Европа пообещала Африке, что двусторонние отношения "не будут сводиться только к вопросам миграции", в них также будет присутствовать компонент "экономической поддержки", напомнил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга.

При этом он подтвердил, что его страна поддержит введение ЕС санкций против Нигера. "Мы должны подумать о том, как мы можем санкциями изменить ситуацию [в Нигере]", - отметил он. Кроме того, по его мнению, Европа должна поддержать "любые решения" Экономического сообщества стран Западной Африки в отношении Ниамея.