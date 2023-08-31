https://news.day.az/world/1593988.html Трамп дал совет конкуренту на должность президента США
Трамп дал совет конкуренту на должность президента США
Экс-президент США Дональд Трамп посоветовал своему конкуренту в предвыборной гонке от Республиканской партии бизнесмену Вивеку Рамасвами "быть осторожным", назвав его "немного противоречивым". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, слова Трампа приводит Fox News.
"Он становится немного противоречивым. Я бы посоветовал ему быть немного осторожным. Но он обладает позитивной энергией, и он был очень добр ко мне", - заявил Трамп.
Бывший президент США охарактеризовал Рамасвами как "умного, молодого парня", который обладает "большим талантом".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре