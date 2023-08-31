Стало известно имя нового главы оборонного ведомства Великобритании
Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шаппс, который до этого занимал должность министра энергетической безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает канцелярия британского премьера Риши Сунака.
В сообщении на сайте британского правительства отметили, что король Карл III "любезно одобрил это назначение".
В 2010-2012 гг. Шаппс занимал пост младшего министра по обеспечению жильем и местному самоуправлению в кабинете экс-премьера Дэвида Кэмерона, в 2012-2015 гг. был министром без портфеля. В 2019 году бывший премьер-министр Борис Джонсон назначил Шаппса министром транспорта. В октябре 2022 года ненадолго стал главой МВД в правительстве Лиз Трасс, а затем, также в октябре, нынешний премьер назначил Шаппса министром по делам бизнеса. С 7 февраля 2023 года Шаппс занимал должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности.
Ранее в четверг Бен Уоллес подал прошение об уходе с должности министра обороны. Премьер отставку принял.
В июле этого года Уоллес заявил в интервью The Times, что осенью покинет пост министра обороны, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.
Ранее мы писали о том, что министр обороны Великобритании ушел в отставку.
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