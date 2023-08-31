https://news.day.az/world/1593997.html Экономика Турции выросла во втором квартале
Экономика Турции выросла во втором квартале
Экономика Турции во втором квартале 2023 года выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Турецкого статистического института (TürkStat)
Ранее эксперты прогнозировали рост турецкой экономики во втором квартале 2023 года на 3,5%.
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