Экономика Турции выросла во втором квартале

Экономика Турции во втором квартале 2023 года выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Турецкого статистического института (TürkStat)​​​​​​​

Ранее эксперты прогнозировали рост турецкой экономики во втором квартале 2023 года на 3,5%.