Разведслужба Ирана обвиняет Моссад в подготовке диверсий

Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) обвинили израильскую службу внешней разведки "Моссад" в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, члены преступной группировки под прямым руководством "Моссада" намеревались сорвать запуск ракет путем поставки некачественных и дефектных деталей, из-за чего ракеты должны были взрываться при запуске.

Иранская разведка задержала всех подозреваемых в саботаже.