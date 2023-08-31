https://news.day.az/world/1594016.html Власти Нигера не признают дипломатический иммунитет посла Франции
Власти Нигера не признают дипломатический иммунитет посла Франции
Французский посол в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, полиции было поручено принять необходимые меры для высылки главы диппредставительства Франции. Информации о сроках выдворения телеканал не привел.
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