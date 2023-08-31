Власти Нигера не признают дипломатический иммунитет посла Франции

Французский посол в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, полиции было поручено принять необходимые меры для высылки главы диппредставительства Франции. Информации о сроках выдворения телеканал не привел.