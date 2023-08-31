Шведы не поддерживают сожжение Корана

Большинство жителей Швеции выступает против акций по осквернению Корана и других священных писаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Sifo.

На вопрос, должны ли быть запрещены акты по сожжению религиозных книг под охраной полиции положительно ответили 53 процента респондентов.

37 процентов опрошенных считают, что подобные действия могут быть санкционированы, поскольку являются элементом свободы самовыражения.

Остальные участники исследования воздержались от ответа.

Опрос проводился среди 1291 случайно выбранного респондента.