США захотели построить порт недалеко от Китая

США захотели построить гражданский порт в самой северной и маленькой провинции Филиппин Батанес для защиты Тайваня. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Провинция Батанес находится в 200 километрах от острова, и возведение на ней военной инфраструктуры укрепит позиции США в регионе. Как отмечает агентство, таким шагом Вашингтон хочет также укрепить военное сотрудничество с Филиппинами, но может столкнуться с негативной реакцией Китая.

"Филиппины за последний год почти удвоили количество своих военных баз, куда могут получить доступ американские войска, которые поочередно прибывают и уезжают для совместных учений. Китай заявил, что эти действия США "разжигают огонь" региональной напряженности", - отмечает агентство.