Решение ЕС приведет к серьезной проблеме

- в Италии обеспокоились за свое будущее

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что военное вмешательство в дела Нигера может вызвать очередной миграционный кризис, и призвал к мирному урегулированию ситуации в Нигере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, его слова приводит ANSA.

"Военное решение было бы катастрофой. Нам надо работать день за днем, чтобы найти дипломатическое решение", - сказал министр по прибытии на неофициальный саммит министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Толедо.

На вопрос журналистов по поводу того, не вызовет ли интервенция в Нигер новую волну миграции, министр ответил: "Да, конечно. Война в Нигере означала бы, что большее количество людей захочет покинуть эту страну".

Таяни также приветствовал предложение Алжира по решению кризиса в Нигере, которое предусматривает переход к "конституционному порядку" в стране в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что министры на саммите в Толедо обсуждают возможность введения санкций против Нигера.