Финляндия провела инвентаризацию бомбоубежищ

Власти Финляндии, в апреле 2023 года официально вступившей в НАТО, провели инвентаризацию бомбоубежищ, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, в стране с населением 5,5 млн человек функционируют около 50 тысяч бомбоубежищ, из которых примерно 91% позволяет пережить атаку с применением обычного вооружения, еще 83% рассчитаны на применение химического или ядерного оружия.

Отмечается, что бомбоубежища оборудованы вентиляцией, непроницаемыми дверями, кроватями и биотуалетами.

"Финские убежища гражданской обороны и их оборудование надежны и имеют длительный срок службы. Однако небольшое количество убежищ находится в состоянии ремонта, что не позволяет их развернуть в течение 72-часового срока, установленного законом", - отметила руководитель проекта Ира Паси из Министерства внутренних дел.

До этого стало известно, что МЧС России ведет проработку правовых механизмов использования любых подземных сооружений в качестве бомбоубежищ для граждан при военных конфликтах.