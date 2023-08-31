Евросоюз должен готовиться принять 10 новых стран

Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств, и согласовать временные рамки их приема, чтобы активизировать подготовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

"Идея расширения парила над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок для приема позволит сфокусировать усилия стран ЕС и стран - кандидатов", - сказал Боррель.

Это первый случай, когда брюссельский чиновник такого уровня прямо предлагает определить конкретные временные рамки для вступления новых стран в ЕС.