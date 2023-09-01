https://news.day.az/world/1594132.html Теракт в Пакистане - погибли военные
Теракт в Пакистане - погибли военные
Девять пакистанских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии Пакистана.
"31 августа 2023 года террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя около военной автоколонны в районе Джани Хель, округ Банну, в результате девять солдат <...> погибли ", - говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении армии.
Еще пять человек получили ранения.
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