Теракт в Пакистане

Девять пакистанских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии Пакистана.

"31 августа 2023 года террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя около военной автоколонны в районе Джани Хель, округ Банну, в результате девять солдат <...> погибли ", - говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении армии.

Еще пять человек получили ранения.