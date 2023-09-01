https://news.day.az/world/1594133.html Известному немецкому телеведущему бросили торт в лицо - ВИДЕО
Известному немецкому телеведущему бросили торт в лицо - ВИДЕО
Известному немецкому телеведущему Константину Шрайберу бросили торт в лицо в прямом эфире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Торт прилетел в ведущего новостной программы на национальном телеканале АРД во время публичной дискуссии в Йенском университете.
Посреди лекции на сцену выбежали молодые люди, назвавшие Шрайбера "расистом и исламофобом". Ведущему выдали чистую футболку, после чего он продолжил.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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