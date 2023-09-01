Известному немецкому телеведущему бросили торт в лицо
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Известному немецкому телеведущему Константину Шрайберу бросили торт в лицо в прямом эфире.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Торт прилетел в ведущего новостной программы на национальном телеканале АРД во время публичной дискуссии в Йенском университете. 

Посреди лекции на сцену выбежали молодые люди, назвавшие Шрайбера "расистом и исламофобом". Ведущему выдали чистую футболку, после чего он продолжил. 

Представляем вашему вниманию данное видео: