https://news.day.az/world/1594134.html Турция будет придерживаться независимого курса - Эрдоган
Турция будет придерживаться независимого курса - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на церемонии вручения дипломов и штандартов Военно-морской академии, передает Day.Az.
Президент Эрдоган отметил, что в условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями
Эрдоган добавил, что Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса.
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