Турция будет придерживаться независимого курса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на церемонии вручения дипломов и штандартов Военно-морской академии, передает Day.Az.

Президент Эрдоган отметил, что в условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями

Эрдоган добавил, что Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса.