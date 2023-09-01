Трамп попросил суд Джорджии рассматривать его дело в отдельном порядке

Представители бывшего президента США Дональда Трампа подали ходатайство в суд Джорджии с просьбой рассматривать в отдельном порядке дело их подзащитного о вмешательстве в выборы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного документа суда.

Ранее связанный с Трампом адвокат и соответчик по делу в Джорджии Кеннет Чезбро попросил суд о рассмотрении его дела в ускоренном порядке. Это позволило прокуратуре убедить суд начать процесс уже 23 октября, в то время как представители бывшего американского лидера настаивают на рассмотрении всех дел уже после выборов главы государства в ноябре 2024 года. "Президент Трамп обращается к суду, чтобы отделить его дело от дел других ответчиков, которые запросили рассмотрение в ускоренном порядке", - указывается в документе.

Представители экс-президента в ходатайстве отмечают, что сейчас материалы дела слишком объемные (только текст с обвинениями в адрес их подзащитного и других фигурантов насчитывает 98 страниц), поэтому у защиты "не будет достаточно времени, чтобы подготовить дело Трампа для рассмотрения в суде", если слушания по нему начнутся 23 октября и оно не будет рассматриваться в отдельном порядке.

Ранее в четверг Трамп заявил о своей невиновности по всем предъявленным ему обвинениям. Помимо этого, бывший американский лидер отказался от явки на заседание суда 6 сентября для заслушивания обвинений, это первый подобный случай в процессе рассмотрения всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него с начала года.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.