Hyundai, Kia, Mercedes и Porsche отзовут в Южной Корее свыше 213 тыс. авто

В Южной Корее отзовут свыше 213 тыс. автомобилей. Дефекты выявлены в ряде моделей Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Porsche.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, больше всего отзовут автомобилей Tucson 2015-2018 годов выпуска.

Почти в 160 тыс. машин обнаружена ошибка в программном обеспечении устройства управления указателями поворота.