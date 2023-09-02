https://news.day.az/world/1594153.html Hyundai, Kia, Mercedes и Porsche отзовут в Южной Корее свыше 213 тыс. авто - ВИДЕО
Hyundai, Kia, Mercedes и Porsche отзовут в Южной Корее свыше 213 тыс. авто - ВИДЕО
В Южной Корее отзовут свыше 213 тыс. автомобилей. Дефекты выявлены в ряде моделей Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Porsche.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, больше всего отзовут автомобилей Tucson 2015-2018 годов выпуска.
Почти в 160 тыс. машин обнаружена ошибка в программном обеспечении устройства управления указателями поворота.
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