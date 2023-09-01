Китайский летающий автомобиль совершил первый полет

В китайском городе Чанше совершил первый полет летающий автомобиль. XPeng X2 весом 680 кг преодолел 1,5 км за четыре минуты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, аппарат способен нести груз до 160 кг и пока может находиться в воздухе всего 25 минут до перезарядки батарей. Ряд автопроизводителей в Китае уже включились в гонку производства летающих авто.