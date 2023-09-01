Япония расширяет санкции против КНДР

Правительство Японии приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении трех организаций и четырех человек, связанных, по мнению Токио, с продвижением ракетно-ядерной программы КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы вводим дополнительные санкции против трех организаций и четырех физических лиц, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи", - сказал он, отметив, что в Токио считают ракетные испытания Пхеньяна провокациями, а также угрозой региональной и международной безопасности.

Под санкционный режим, подразумевающий в том числе заморозку активов в случае их обнаружения, подпали организации Andariel, Bluenoroff и Korea Expo Joint Venture. В список физических лиц, в отношении которых действуют ограничения, включены четыре человека, один из которых имеет гражданство Великобритании, а еще один - КНР.

Ранее мы писали о том, что КНДР вновь не смогла вывести спутник-шпион на орбиту.