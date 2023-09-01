Глава МВФ осталась довольна продуктивной встречей с премьером Госсовета КНР

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает продуктивной встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, которая прошла 1 сентября в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было очень приятно снова встретиться с премьером Ли [Цяном]. У нас состоялся продуктивный разговор, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Китаем для решения глобальных насущных проблем, особенно в области изменения климата и поддержки развивающихся и уязвимых экономик", - написала Георгиева на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Георгиева также сообщила, что встретилась с новым председателем Народного банка Китая Пан Гуншенем.

Ранее мы писали о том, что Китай назвал главный фактор риска для инвестирования в Поднебесную.