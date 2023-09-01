Комитет ООН призвал развитые страны отказаться от интеллектуальных прав на средства борьбы с пандемией

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал "государства Глобального Севера", включая Германию, Швейцарию, Великобританию и США, отказаться от прав интеллектуальной собственности на средства защиты от пандемии COVID-19 - вакцины, методы лечения и технологии - "для полного соблюдения прав человека".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН, комитет выразил свою озабоченность тем, что COVID-19 остается серьезной проблемой общественного здравоохранения с разрушительными негативными последствиями, которые непропорционально сильно сказываются на отдельных людях и группах, подверженных расовой дискриминации, в частности на лицах африканского и азиатского происхождения, этнических меньшинствах, цыганских общинах и коренных народах.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, около 32 процентов населения планеты получили хотя бы одну бустерную или дополнительную дозу вакцины. Однако в таких развивающихся странах, как Габон, Папуа-Новая Гвинея, Бурунди и Мадагаскар, эта доля составляет менее одного процента.

"Нынешние проблемы неравенства могут быть существенно смягчены путем предоставления доступа к правам интеллектуальной собственности на жизненно важные патенты на вакцины, методы лечения и связанные с ними технологии, которые в настоящее время сохраняются за несколькими странами Глобального Севера", - заявил комитет.

Комитет призвал включить в проект соглашения о предупреждении пандемий, готовности к ним и ответных мерах, находящийся на стадии переговоров во Всемирной организации здравоохранения, строгие гарантии прав человека, включая механизм, обязывающий правительства приостанавливать действие прав интеллектуальной собственности в случае кризиса здравоохранения.

Члены Комитета заявили, что государства Глобального Севера должны предоставить более бедным странам ресурсы, позволяющие удовлетворить основные медицинские потребности и обеспечить доступность вакцин, лекарств, необходимого оборудования и материалов.