Вопрос строительства АЭС в Казахстане вынесут на общенациональный референдум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии парламента страны предложил вынести вопрос строительства или отказа от возведения АЭС на общенациональный референдум. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду (резиденция Президента РК).

"Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал глава государства.

Он назвал развитие атомной энергетики особо важным экономическим и политическим вопросом. "Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. Это логично, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона", - отметил Президент РК.

Ранее активисты в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области выступили против строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.