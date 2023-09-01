Правительство Японии не хочет "эмоционального" конфликта с РФ

Правительство Японии выступает против разжигания эмоциональных конфликтов между российским и японским народами. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ответ на просьбу журналистов прокомментировать отмечаемый 3 сентября в РФ День победы над милитаристской Японией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Японии хотело бы воздержаться от комментариев на подобные конкретные темы, однако мы доносили до российской стороны нашу позицию и призыв к надлежащему поведению, чтобы не разжигать ненужные эмоциональные конфликты между народами двух стран", - отметил он.

Между тем глава японского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул, что Токио считает неприемлемым поднятие флага РФ на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды. Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на японском острове Хоккайдо. Изначально, как сообщали японские СМИ, российский флаг на маяке заметили жители Немуро, после чего к острову был отправлен катер береговой охраны, который подтвердил факт наличия флага. Затем маяк был выкрашен в белый цвет в середине августа. Ранее по дипломатическим каналам японская сторона уже несколько раз доводила до российской стороны свою позицию по этому вопросу.