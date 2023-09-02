В МВФ назвали главную угрозу глобальному процветанию

Рост торговых ограничений под влиянием геополитики представляет серьезную угрозу глобальному процветанию и ведет к фрагментации мировой экономики, заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Вызывает большую тревогу то, что мы видим увеличение политических действий по всему миру, которые в случае продолжения, представляют серьезную угрозу глобальному процветанию", - сообщила она.

Замглавы МВФ пояснила, что говорит о торговых ограничениях, которые резко увеличились за последние годы.

"Почти 3 тысячи ограничений были введены только в прошлом году - почти в 3 раза больше, чем в 2019 году. Сейчас прямые иностранные инвестиции зависят от геополитического предпочтения, а не от географического расположения. Все это указывает на увеличивающуюся фрагментацию мира", - отметила Гопинат.

По ее словам, подобная фрагментация мировой торговли оказывает влияние на развивающиеся страны и может приводить к потерям более 10% ВВП отдельных экономик.

"Фрагментация также делает мир более подверженным шокам, поскольку оставляет страны с меньшим числом торговых партнеров", - подчеркнула Гопинат.

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