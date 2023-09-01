За 28 дней число случаев инфицирования коронавирусом выросло

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, не имеет сезонного характера, в его поведении отсутствует предсказуемость. Как сообщает Day.Az, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она сообщила о росте числа госпитализаций в некоторых странах, в том числе в Европе.

"Вирус не успокоился, отсутствует сезонность в его распространении в регионах с умеренным климатом в Северном и Южном полушариях, поэтому отсутствует предсказуемость", - отметила эксперт. "В случае с гриппом обычно мы видим рост в определенные периоды в Северном и Южном полушарии. В случае же с ковидом этого нет. Ковид пользуется преимуществом в любой ситуации", - сказала ван Керкхове. "В Северном полушарии именно сейчас в ряде стран наблюдается рост не только числа случаев заболевания, но и числа госпитализаций. А ведь в Северном полушарии лето. Обычно с респираторными патогенами так не происходит", - пояснила она.

"Мы наблюдаем вызывающую обеспокоенность тенденцию роста числа госпитализаций в ряде стран, прежде всего в Европе", - резюмировала ван Керкхове.

В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что с 24 июля по 20 августа более 1,47 млн человек в мире заразились коронавирусом и более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63 процента по сравнению с предыдущими 28 днями. О росте числа госпитализаций с ковидом сообщили 16 европейских стран, в том числе Греция, Ирландия, Мальта и Нидерланды. В целом в Европейском регионе заболеваемость выросла за 28 дней на 12 процентов. Ее рост отмечен также в Восточном Средиземноморье (плюс 112 процентов) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 88 процентов). Рост смертности за четыре недели зарегистрирован в Восточном Средиземноморье - на 70 процентов.