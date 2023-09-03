В России взялись за армянского бандита-олигарха

В Сочи у криминального авторитета и бандита Рубена Татуляна, внесённого Минфином США в список воров в законе, проходят обыски по делу о многомиллиардных хищениях. Сейчас он находится за границей, куда сбежал, чтобы скрыться от правосудия.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и совместно с застройщиками проворачивал мошеннические схемы при возведении ЖК и ТЦ в Сочи. Речь идет об ущербе на миллиарды рублей. Предприимчивый бизнесмен входит в список крупнейших инвесторов в сочинскую гостиничную недвижимость и владеет огромным количеством объектов общей площадью более 70 тысяч квадратов.

В его честь даже был назван торговый центр - ТЦ "Татулян". Бандит является его владельцем, а также совладельцем спа-отеля "Весна", на базе которого открыт спортивный комплекс Александра Карелина.

В список воров в законе американский Минфин включил Татуляна в 2017 году. По данным министерства, в 2010-м бизнесмен был назначен "смотрящим" за Сочи с псевдонимом Робсон. А в 2015 году во время встречи воров в законе он был задержан вместе с Захарием Калашовым - еще одним криминальным авторитетом.

Помимо Татуляна, силовики также нагрянули с обысками ко второму главарю криминальной ОПГ Андронику Мумджяну. По документам предприниматель владеет сетью медицинских лабораторий "Оптимум", однако мутит все дела через теневой бизнес. Он также сейчас скрывается за границей. Татуляна и Мумджяна ищут.

От редакции: Несколько лет назад в Чехии сотрудники Управления по противодействию организованной преступности чешского МВД задержали несколько криминальных авторитетов, в том числе Рубена Татуляна. Татулян имел на руках дипломатический паспорт Армении. Более того, он был внештатным советником тогдашнего министра иностранных дел РА Эдварда Налбандяна. Как вор в законе стал обладателем дипломатического паспорта и какие советы мог давать главе МИД, до сих пор остается загадкой.