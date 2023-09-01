Французские солдаты в Нигере готовы защищать интересы страны

Французские солдаты, которые проходят службу в Нигере, перестали выходить за территорию военной базы в Ниамее, но готовы защищать интересы Франции в случае необходимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила радиостанция Europe1.

Отмечается, что французские военные больше не выходят на улицу. Однако, согласно источнику радиостанции, высокопоставленному офицеру, они все равно готовы "отреагировать на возможное посягательство на интересы" Франции в Нигере.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября.

Ранее мы писали о том, что ЕС отказывается от интервенции в Нигер.