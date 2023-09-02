Данные о безработице в США разочаровали аналитиков

Безработица в США в августе увеличилась до 3,8% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, следует из данных министерства труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель безработицы останется на уровне предшествовавшего месяца, при этом увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 170 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле, снизив показатель до 157 тысяч со 187 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в августе выросла на 0,2% в месячном выражении, или на 0,14 доллара, и составила 33,82 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,3%.

Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.

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