Перестрелка с полицией в Южной Африке

По меньшей мере 18 человек были убиты на севере Южной Африки в столкновении с силами полиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местную радиостанцию SABC.

Инцидент произошел, когда неизвестные попытались ограбить машину инкассаторов в районе Махадо в провинции Лимпопо.

Подробности произошедшего пока не раскрываются.