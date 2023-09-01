https://news.day.az/world/1594393.html Перестрелка с полицией в Южной Африке - есть погибшие
Перестрелка с полицией в Южной Африке - есть погибшие
По меньшей мере 18 человек были убиты на севере Южной Африки в столкновении с силами полиции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местную радиостанцию SABC.
Инцидент произошел, когда неизвестные попытались ограбить машину инкассаторов в районе Махадо в провинции Лимпопо.
Подробности произошедшего пока не раскрываются.
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