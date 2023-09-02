В Огайо полиция застрелила беременную женщину

Полицейские в Вестервилле (штат Огайо) застрелили беременную женщину, которую заподозрили в краже из магазина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако широкую известность получил только сейчас. 21-летняя Такия Янг вышла из сетевого магазина и села в машину. В это время к автомобилю подошли двое полицейских и потребовали выйти из машины. Янг не отреагировала и попробовала начать движение, хотя один из полицейских стоял прямо перед автомобилем. В ответ он выстрелил. Полученное Янг ранение оказалось смертельным. Ребенка спасти тоже не удалось.

Ранее сотрудник магазина заявил полицейским, что Янг взяла несколько бутылок алкогольных напитков, не расплатившись.

Полиция опубликовала видео инцидента.

Янг - мать двоих детей. Как ожидается, родственники погибшей подадут на полицейских в суд.

В 2020 году убийство полицейскими в Миннеаполисе Джорджа Флойда привело к серии массовых протестов и беспорядков в США.