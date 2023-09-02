В Гонконге объявили высший уровень тревоги

Власти Гонконга впервые с 2018 года ввели наивысший уровень штормового предупреждения Т10 из-за супертайфуна "Саола".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в сообщении метеорологической обсерватории города говорится, что тайфун пройдет в 40 км к югу от побережья Гонконга.

"Это означает, что в городе ожидаются ветра со скоростью 118 км/ч (32,7 м/с) и выше", - сказано в заявлении. В настоящее время центр супертайфуна находится в 60 км от города. "По текущему прогнозу траектории "Саола" пройдет в 40 км к югу от обсерватории Гонконга", - отмечается в документе. В последний раз наивысшее по степени штормовое предупреждение в городе объявляли в 2018 году во время приближения тайфуна "Мангхут".

"Не выходите на улицу. Если вы достаточно защищены, то оставайтесь там, где вы находитесь", - говорится в заявлении властей. В отдельных районах города фиксируются порывы ветра со скоростью до 43 м/с.

Всего в Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10 в порядке возрастания.